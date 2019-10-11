https://news.day.az/economy/1164829.html Назван объем перевозки российских грузов по железным дорогам Азербайджана
Назван объем перевозки российских грузов по железным дорогам Азербайджана
За девять месяцев текущего года по железным дорогам Азербайджана было перевезено 700 тысяч тонн российских грузов.
Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.
Глава АЖД добавил, что наблюдается рост и в перевозках грузов из Туркменистана.
"На транспортном коридоре Lapis Lazuli также наблюдается рост грузоперевозок", - сказал Гурбанов.
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