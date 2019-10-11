За девять месяцев текущего года по железным дорогам Азербайджана было перевезено 700 тысяч тонн российских грузов.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал журналистам председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" (АЖД) Джавид Гурбанов.

Глава АЖД добавил, что наблюдается рост и в перевозках грузов из Туркменистана.

"На транспортном коридоре Lapis Lazuli также наблюдается рост грузоперевозок", - сказал Гурбанов.

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