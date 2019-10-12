Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
30 сентября
|
1,7
|
7 октября
|
1,7
|
1 октября
|
1,7
|
8 октября
|
1,7
|
2 октября
|
1,7
|
9 октября
|
1,7
|
3 октября
|
1,7
|
10 октября
|
1,7
|
4 октября
|
1,7
|
11 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,006 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8673 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
30 сентября
|
1,8592
|
7 октября
|
1,8666
|
1 октября
|
1,8515
|
8 октября
|
1,8660
|
2 октября
|
1,8587
|
9 октября
|
1,8636
|
3 октября
|
1,8629
|
10 октября
|
1,8677
|
4 октября
|
1,8651
|
11 октября
|
1,8726
|
Средний курс за неделю
|
1,8595
|
Средний курс за неделю
|
1,8673
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
30 сентября
|
0,0263
|
7 октября
|
0,0263
|
1 октября
|
0,0262
|
8 октября
|
0,0262
|
2 октября
|
0,0260
|
9 октября
|
0,0261
|
3 октября
|
0,0260
|
10 октября
|
0,0262
|
4 октября
|
0,0262
|
11 октября
|
0,0264
|
Средний курс за неделю
|
0,0209
|
Средний курс за неделю
|
0,0262
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0069 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2921 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
30 сентября
|
0,3000
|
7 октября
|
0,2977
|
1 октября
|
0,3009
|
8 октября
|
0,2911
|
2 октября
|
0,2974
|
9 октября
|
0,2912
|
3 октября
|
0,2979
|
10 октября
|
0,2896
|
4 октября
|
0,2986
|
11 октября
|
0,2908
|
Средний курс за неделю
|
0,2990
|
Средний курс за неделю
|
0,2921
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