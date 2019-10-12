На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 30 сентября 1,7 7 октября 1,7 1 октября 1,7 8 октября 1,7 2 октября 1,7 9 октября 1,7 3 октября 1,7 10 октября 1,7 4 октября 1,7 11 октября 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро подешевел на 0,006 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8673 маната за один евро.

Официальный курс маната по отношению к евро 30 сентября 1,8592 7 октября 1,8666 1 октября 1,8515 8 октября 1,8660 2 октября 1,8587 9 октября 1,8636 3 октября 1,8629 10 октября 1,8677 4 октября 1,8651 11 октября 1,8726 Средний курс за неделю 1,8595 Средний курс за неделю 1,8673

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю подешевел на 0,0001 маната (0,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,0262 маната за один рубль.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 30 сентября 0,0263 7 октября 0,0263 1 октября 0,0262 8 октября 0,0262 2 октября 0,0260 9 октября 0,0261 3 октября 0,0260 10 октября 0,0262 4 октября 0,0262 11 октября 0,0264 Средний курс за неделю 0,0209 Средний курс за неделю 0,0262

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире укрепился на 0,0069 маната (2,3 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2921 маната за одну турецкую лиру.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 30 сентября 0,3000 7 октября 0,2977 1 октября 0,3009 8 октября 0,2911 2 октября 0,2974 9 октября 0,2912 3 октября 0,2979 10 октября 0,2896 4 октября 0,2986 11 октября 0,2908 Средний курс за неделю 0,2990 Средний курс за неделю 0,2921

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