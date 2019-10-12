Между правительствами Азербайджана и Турции подписан меморандум о взаимопонимании об упрощенном таможенном коридоре, передает Day.Az со ссылкой на Государственный таможенный комитет (ГТК).

Документ в Анкаре подписали председатель ГТК генерал-лейтенант таможенной службы Сафар Мехтиев и министр торговли Турции Рухсар Пекджан.

На встрече состоялся обмен мнениями по перспективам сотрудничества между таможенными органами Азербайджана и Турции.

В ходе встречи турецкий министр рассказала о двусторонних отношениях между двумя странами и подчеркнула, что таможенные органы играют важную роль в укреплении этих отношений. Она отметила, что на полях предстоящего в Баку саммита Тюркского совета 14-15 октября планируется подписание соглашения о преференциальной торговле между двумя странами.

Высоко оценив состояние двусторонних связей и в политико-экономической, и в культурно-гуманитарной сфере, Рухсар Пекджан отметила важность подъема братских отношений с Азербайджаном на еще более высокий уровень.

Сафар Мехтиев сказал, в свою очередь, что ярким примером высокого уровня отношений между двумя странами является реализация в последние годы транспортных и логистических проектов в регионе, осуществляемая по инициативе Азербайджана и Турции.

Председатель Госкомитета сказал, что осуществляемые Президентом Ильхамом Алиевым реформы, направленные на сохранение и укрепление экономической безопасности, способствовали динамичному и стремительному развитию таможенных органов, подчеркнул, что улучшена бизнес-среда, упрощены таможенные процедуры.

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