В целом ряде стран мошенники стали активно использовать новую схему хищения средств с банковских карт граждан. Злоумышленники умудряются подменять телефонные номера колл-центров банков и звонить "от имени банка" ничего не подозревающим людям.

Это позволяет им успешно выдавать себя за сотрудников служб безопасности. Под предлогом блокировки подозрительных транзакций они выманивают данные, необходимые для хищений с карт. Для начала успешной атаки мошенникам достаточно знать имя жертвы, остальное "звонари" способны узнать в ходе разговора.

"Мода" на такой вид мошенничества пришла в Азербайджан из России, где один только Сбербанк зафиксировал более 135 000 случаев кражи данных карт этим способом.

Еще одна популярная схема - это разного рода сомнительные сайты, где пользователю предлагается кликнуть на что-то примечательное. Обычно это заканчивается сообщениями "о выигрыше", "предупреждении МВД" или уведомлениями "от Азерпочт" о якобы выигранном смартфоне. Дальше, в зависимости от задумки мошенников, жертва, кликнув по ссылке, в лучшем случае получит вирус на устройство. В худшем - отдаст злоумышленнику все свои банковские данные.

Безналичные расчеты в Азербайджане становятся все популярнее. Люди перестали смотреть на банковскую карту как на средство получения "настоящих" денег в банкомате, и все активнее используют преимущества безналичных платежей и внутри страны, и за границей. Однако не всегда удобство и безопасность совместимы: порой оплата с помощью банковской карты влечет дополнительные риски для ее обладателя. Итак, в каких случаях лучше карточкой не расплачиваться - ну или по крайней мере, быть предельно осторожными и внимательными:

1. Оплата чужой банковской картой

Бывает, что супруги или другие близкие родственники передают друг другу свои карты, если на личной карте денег недостаточно, чтобы расплатиться.

Но тем самым они нарушают правила пользования картой: банки всегда включают в договор на обслуживание карты пункт о запрете передавать карту третьим лицам - и неважно, родственники они или нет.

Центробанк позволяет кассирам проверять принадлежность банковской карты лицу, которое предъявляет ее для оплаты: в целях безопасности они вправе потребовать предъявить паспорт или подписать чек.

Если выяснится, что карта чужая, кассир должен вызвать полицию для выяснения всех обстоятельств. Поэтому стандартный поход за покупками с картой супруга может закончиться в итоге в полицейском участке.

2. Покупки за рубежом

Банки могут приостанавливать выполнение перевода при наличии в нем признаков подозрительной операции.

К числу таковых относят, в частности, не характерные для данного клиента время или место совершения платежа. Поэтому нередко блокировка карты в целях безопасности происходит в тех случаях, когда банк видит, что платеж проводится с территории другого государства.

Хорошо, если это действительно была попытка мошенников похитить средства с карты. Но та же предосторожность может обойтись боком, если ее владелец в это время находится за границей и расплачивается там своей картой: остаться без копейки денег в чужой стране - перспектива не самая приятная.

Поэтому перед заграничной поездкой следует обязательно предупредить банк о намерении использовать свою карту за рубежом или же оформить отдельную карту для этих целей.

3. Оплата услуг в рамках коммерческой деятельности

Закон строго запрещает использовать банковские счета, открытые на имя физического лица для личного пользования, в рамках предпринимательской деятельности.

Практически во всех правилах обслуживания банковских карт предусматривается возможность блокировки карты, если по ней проводятся операции коммерческого характера.

В связи с этим платеж по банковской карте в пользу юридического лица, в котором указано назначение, к примеру, "за аренду офиса", с высокой долей вероятности приведет к блокировке карты.

4. Оплата в интернете

Непосредственно через интернет сейчас можно оплачивать товары или услуги, но банки не перестают предупреждать своих клиентов: такие платежи небезопасны.

Совершая платеж на сайте с помощью банковской карты, мы вводим ее реквизиты: номер, срок действия и уникальный трехзначный код, который указан на оборотной стороне. Этого вполне достаточно, чтобы платежная система автоматически списала деньги с карты, не запрашивая дополнительный код в смс-сообщении.

Поэтому есть риск, что средства с карты и в дальнейшем будут списываться без согласия ее владельца. Кроме того, если карта уже оставила однажды свой след в интернете, ее реквизиты вполне могут попасть к мошенникам - а это значит, что средства, которые на ней хранятся, всегда будут находиться под угрозой хищения.

Чтобы этого избежать, банки рекомендуют заводить для оплаты в интернете специальные виртуальные карты.

5. Оплата в "ненадежных" местах

Не следует забывать, что злоумышленники знают массу способов похитить деньги с банковской карты. Поэтому не стоит лишний раз искушать судьбу и расплачиваться картой в незнакомых заведениях, если есть хоть малейший признак подозрительного поведения персонала.

Например, официант в ресторане не приносит POS-терминал клиенту для оплаты, а уносит карту с собой, или кассир предлагает оплатить с помощью терминала нестандартного вида (не горит экран с наименованием банка, карта вставляется целиком, а не на половину и т.п.).

Как показывает практика, иногда лучше лишний раз перестраховаться, чем остаться потом без денег.

Не забывайте, что банковская карта - это не только удобство, но и дополнительный риск.

А. Гасымлы

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