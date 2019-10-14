Ближний Восток, исторически один из самых нестабильных регионов мира, продолжает лихорадить. Турция проводит антитеррористическую операцию в Сирии, Саудовская Аравия договаривается с США о размещении американских военных для защиты нефтяных объектов, обвиняя во всем Иран, Исламская Республика же расследует взрыв на собственном танкере. Все громкие события в этом регионе в последнее время так или иначе связаны с нефтью. И разумеется, эти нефтяные войны имеют прямы последствия - причем не только для их участников, но и всех стран, продающих и покупающих энергоресурсы.

Турция в Сирии

Турция в среду официально объявила о начале военной операции в Сирии, спустя несколько дней после решения США вывести свои войска. Целью турецких военных является противодействие "Рабочей партии Курдистана", других отрядов и "Исламского государства". С момента начала операции турецкие вооруженные силы уничтожили более 500 террористов. "Турция больше не может ждать кого-либо для создания зоны безопасности на севере Сирии", - заявил по этому поводу президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что создание зоны безопасности не будет легким делом, но вооруженные силы страны справятся с этой трудной задачей.

Цены на нефть при этом после заявления Эрдогана сделали небольшой скачок вверх: до 58,26 доллара за баррель (Brent) и 52,50 доллара за баррель (WTI).

Атака на саудовские объекты

Атака беспилотников на нефтяную инфраструктуру саудовской нефтяной компании Saudi Aramco произошла 14 октября, в результате пострадали объекты в Абкайке и Хурайсе. Ответственность за это взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы из движения "Ансар Аллах". Ряд западных стран, включая США, возложили ответственность за нападение на Иран. Тот все обвинения отрицает. Атака повлекла за собой сокращение нефтедобычи в королевстве почти вдвое, при этом цены на нефть резко возросли. К концу сентября уровень добычи был восстановлен.

Суммарная добыча в Саудовской Аравии в августе 2019 года оценивалась в 9,8 млн барр. в сутки, а экспорт в этом же месяце составил около 7,5 млн барр. в сутки. По оценкам Bloomberg, снижение добычи из-за атаки дронов было самым крупным за всю историю нефтяной промышленности. По своему масштабу это событие превзошло коллапс добычи в 5,6 млн барр. в сутки во время Иранской революции 1979 года или знаменитое нефтяное эмбарго 1973-1974 годов.

Американские власти решили помочь своему союзнику и приняли решение отправить в Саудовскую Аравию дополнительно 3 тыс. военнослужащих, а также две дополнительные батареи противоракетных комплексов Patriot, а также один противоракетный комплекс подвижного наземного базирования для высотного заатмосферного перехвата ракет средней дальности. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд и наследный принц Мухаммед бен Салман одобрили размещение на территории страны дополнительного военного контингента США. Власти страны считают, что этот шаг поможет обеспечить безопасность Саудовской Аравии, а также противодействовать угрозам стабильности и глобальной экономике.

Иран отверг все обвинения в атаке на саудовские объекты. Само королевство также не торопится с заявлениями по этому поводу. Госминистр по иностранным делам Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр возложил ответственность за атаку на Тегеран, но отметил, что Эр-Рияд примет решение об ответных шагах на атаку на свои нефтяные объекты после установления точного места запуска ракет и дронов, будет консультироваться с партнёрами. "Мы знаем, что дроны и ракеты были иранские, мы знаем, что атака была с севера, сейчас мы хотим определить, откуда конкретно. После этого мы примем решение о дальнейших шагах в консультациях с нашими партнёрами по всему миру", - сказал он.

"Мы должны дождаться, когда завершится расследование. Мы проконсультируемся с нашими союзниками и увидим, какие варианты возможны и какой вариант ответа наиболее подходящий", - подчеркнул он. Аль-Джубейр добавил, что все усилия Эр-Рияда направлены на то, чтобы "успокоить ситуацию в регионе".

Взрыв на иранском танкере

Утром 11 октября СМИ сообщили о взрыве на иранском танкере в Красном море.Как передает иранский телеканал PressTV, на танкере произошло два взрыва с разницей в 20 минут. Иранская государственная танкерная компания сообщила, что взрывы, вероятно, были вызваны двумя ракетными ударами. По информации агентства ISNA, которое сообщает об одном взрыве, инцидент произошел в 60 милях (96,5 км) от города Джидда в Саудовской Аравии.

В результате на танкере были повреждены два нефтяных отсека, что привело к утечке нефти в море. Никто из членов экипажа не пострадал. Уже на открытии торгов стоимость барреля Brent достигла отметки $59,52.

Иранское издание Press TV изначально сообщало, что причиной взрывов на танкере в Красном море могли быть ракетные удары по судну. Однако иранские власти позже не стали придерживаться этой версии, оставив формулировку "подозрительные взрывы". Именно так случившееся объяснил представитель Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани. В интервью Press TV он пообещал ответить на "пиратство и бандитизм в нейтральных водах". Шамхани также указал, что на основании фото и видеоматериалов можно понять, что в действительности произошло на танкере, однако возможных виновников называть не стал. По его словам, окончательные выводы должна сделать специальная комиссия.

Саудовская Аравия поспешила заявить о своей непричастности к инциденту. Саудовский министр иностранных дел Адель аль-Джубейр подчеркнул, что королевство не имеет отношения к произошедшему. "Мы таким не занимаемся. Кроме того, по этой ситуации идет противоречивая информация. Одни говорят, что не было ударов, другие - что есть разлив нефти, третьи - что нет разлива. Так что история пока не очень понятна. Но что я могу сказать, мы таким не занимаемся", - ответил аль-Джубейр.

Как это все отразится на ценах на нефть

Министерство энергетики США на днях опубликовало свой прогноз, в котором предполагает, что цены на нефть должны снизиться в последнем квартале этого года из-за увеличивающихся мировых запасов. Согласно прогнозу, цены за баррель в четвертом квартале текущего года составят $59, а во втором квартале 2020-го снизятся до $57. При этом стоимость барреля марки Brent вырастет во второй половине следующего года примерно до $62, отметили в EIA. В агентстве добавили, что в связи с этим средняя прогнозируемая цена в 2020 году будет $60 за баррель.

Прогноз этот был сделан до последней атаки на иранский танкер, после которого котировки и так подскочили до психологической отметки в 60 долларов. Стоит отметить, что новый виток напряженности в Заливе только подстегнет трейдеров ожидать повышения цен. Некоторые эксперты даже склонны видеть в атаках на объекты саудитов и иранский танкер именно заранее спланированные действия по повышению нефтяных котировок.

Так или иначе, очевидно, что всем странам, добывающим и продающим нефть, выгодно продавать ее как можно дороже и в этом смысле динамика ситуации играет на пользу странам-экспортерам, в том числе Азербайджану. Что же до прогнозов по ценам, нет никаких предпосылок к тому, что ситуация на Ближнем Востоке станет спокойнее в ближайшие недели - а это значит, что если не случится негативных событий на других мировых фронтах, то и цены на нефть сохранятся на нынешней отметке.

Как эта ситуация отразится на Азербайджане

Азербайджан пусть обладает и не настолько значительными запасами нефти, как Саудовская Аравия, тем не менее давно закрепил за собой статус серьезного игрока на энергетическом рынке Европы. Однако в отличие от многих других стран-экспортеров "черного золота" наша страна активно вкладывалась в развитие ненефтяной экономики. Политика Президента Ильхама Алиева по инвестированию нефтяного капитала в развитие реального сектора экономики, возрождению традиционных для Азербайджана сельскохозяйственных отраслей и конечно, в революционные социальные преобразования, доказала свою эффективность.



Тем не менее, цены на нефть имеют важное значение для Азербайджана и государственного бюджета, доходы и расходы которого сводятся с учетом динамики цен. В текущем году в бюджете заложена цена на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В проекте госбюджета на 2020 год правительство страны рассчитывает уже на 55 долларов за баррель. Доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24,48 миллиарда манатов, а расходы - 25,62 миллиарда манатов.



Разумеется, что чем выше цены на нефть, тем больше будут доходы, и значит тем комфортнее страна будет покрывать собственные расходы. Но важно отметить, что цены на нефть не являются единственным фактором, от которых зависит экономический баланс в нашей стране. Именно политика диверсификации национальной экономики, к которой Азербайджан пришел много лет назад благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, уберегла нашу страну от самых чувствительных ударов глобального экономического кризиса и стала залогом нынешнего процветания нашей страны и царящей в Азербайджане стабильности. Государство демонстрирует, что видит четкий путь развития страны и следует ему. Граждане сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и доверяют выбранному им политическому и экономическому курсу.



Гражданское единство, необходимые реформы и эффективное управление имеющимися средствами - в этом простой и надежный залог азербайджанской устойчивости к любым колебаниям нефтяных котировок.

Азер Гасымлы

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