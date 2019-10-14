https://news.day.az/economy/1165634.html В Баку проходит заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения
В Баку проходит заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения
В Баку началось XXXII заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения.
Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.
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