В Баку началось XXXII заседание Консультативного совета государств-членов СНГ по труду, занятости и социальной защите населения.

Об этом сообщает в понедельник Day.Az со ссылкой на Trend.

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