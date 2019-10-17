Азербайджан поставит в Россию десять автомобилей Khazar SD, выпущенных совместным азербайджано-иранским заводом в Нефтчалинской промышленной зоне.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на слова посла Азербайджана в Иране Бунияда Гусейнова, прозвучавшие во время встречи с председателем Торговой палаты Тебриза Юнисом Джаалехом, автомобили будут отправлены в Россию под брендом Made in Azerbaijan, передает Day.Az.

Посол заявил, что на этом заводе используются современные технологии, оборудование и передовая техника, а производственная мощность составляет десять тысяч седанов различных моделей.

Он напомнил, что совместный завод был открыт во время официального визита президента Ирана Хасана Рухани в Баку в апреле прошлого года на основе соглашений между крупным иранским автопроизводителем Iran Khodro и азербайджанской компанией Azeurocar ("дочка" AzerMash). Общая стоимость проекта составила 24 миллиона манатов, при этом 75 процентов инвестиций в завод вложила азербайджанская сторона, а 25 процентов - иранская.

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