Председатель правления "AccessBank"а Анар Гасанов избран в руководство Германо-азербайджанской торговой палаты ("AHK Azərbaijan").

Решением совета правления "AHK Azərbaijan" 14 октября 2019-го года Анар Гасанов назначен членом правления. На этой позиции он сменил бывшего генерального исполнительного директора ООО "Bakcell" Николая Бекерса (Nikolai Beckers).

Анар Гасанов поблагодарил руководство и членов "AHK Azərbaijan" за оказанное доверие: "Не секрет, что "AHK Azərbaijan" является уникальной платформой, состоящей из компаний, оказывающих большую поддержку в развитие экономики страны. Палата также вносит большой вклад в расширение диалога государство - частный сектор. Несомненно, я буду прилагать все свои усилия для оправдания доверия, которое мне оказано. Я также буду стараться доносить до потенциальных инвесторов из Европы, в том числе, из Германии о бизнес-условиях, созданных для предпринимателей в Азербайджане. Если учесть, что руководство и члены "AHK Azərbaijan" состоят из прозрачных и открытых к диалогу партнеров, мы с легкостью сможем достичь поставленных целей".

Отметим, что Анар Гасанов имеет 17-летний опыт работы в развитии микро-, малого и среднего, а также корпоративного и розничного бизнеса. Опытный банкир с июня 2018-го года является председателем совета правления и генеральным менеджером (CEO) "AccessBank"а. Также отметим, что господин Гасанов со дня учреждения вносит большой вклад в развитие "AccessBank"а.

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