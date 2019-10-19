https://news.day.az/economy/1167333.html В Азербайджане повысятся зарплаты
В Азербайджане повысятся зарплаты
В будущем году среднемесячная зарплата в Азербайджане увеличится на 15,5%.
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, эта цифра отображена в проектах по государственному и сводному бюджетам Азербайджана на 2020 год.
Согласно прогнозам, в течение следующих трех лет доходы населения, увеличившись в реальном выражении на 8,3 процента, в 2023 году составят 80,3 миллиарда манатов, а расходы, увеличившись на 7,9 процента, достигнут 69,4 миллиарда манатов. В результате проведенных в этом году мер по повышению социального благосостояния населения в 2020 году ожидается повышение среднемесячной зарплаты по всем сферам экономики на 15,5 процента.
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