Активное использование возобновляемых источников энергии является одной из главных задач сегодняшнего дня.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

"Активное использование возобновляемых источников энергии, привлечение частных и зарубежных инвестиций в этот процесс, переход на модель либерального рынка, основанного на конкуренции в энергосекторе, и тем самым реализация обязательств по охране окружающей среды является одной из главных задач", - сказал Шахбазов.

Далее министр отметил, что выбор Баку для проведения широкомасштабных энергетических форумов и конференций связан с его исторической и современной ролью в энергетической архитектуре мира.

"В исторической плоскости Баку является энергетической столицей мира, а в современный период - один из ведущих энергетических центров", - сказал Шахбазов.

Министр отметил, что процессы развития, связанные с энергетикой, не ограничиваются национальными границами и требуют глобального сотрудничества.

Шахбазов оценил Энергетическую хартию в качестве одной из значимых платформ для сотрудничества, который вносит вклад в глобальную энергобезопасность путем поощрения принципов устойчивого развития, создания эффективных рамок в отношениях между странами, которые задействованы в транзите, импорте и экспорте энергоресурсов.

По словам министра, в настоящее время происходит энергетическая трансформация за счет использования возобновляемых источников энергии.

Отметим, что темой форума является "Энергетический переход через технологические и политические инновации".

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

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