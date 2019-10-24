Социальные расходы государственного бюджета за последние пять лет увеличились в 1,7 раза.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, социальные расходы государственного бюджета на 2020 год (согласно экономической классификации бюджетных расходов - оплата труда, пенсии и пособия, расходы на закупку медикаментов, перевязочных принадлежностей и материалов, продуктов питания) прогнозируются в размере 10373,7 миллиона манатов, что превышает показатель нынешнего года на 2605,8 миллиона манатов или на 33,5 процента.

Доля социальных расходов госбюджета в следующем году составит 38,5 процента, что на 7,7 процента больше, чем в 2019 году.

За последние пять лет, то есть к 2020 году, социальные расходы увеличились в 1,7 раза, а их доля среди бюджетных расходов увеличилась на 3,4 процентных пункта.

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