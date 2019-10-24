Сегодня с 09:00 начались работы по устранению утечек газа на 45-м километре магистрального газопровода "Гарадаг-Сумгайыт", сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на ПО "Азеригаз".

Поэтому в жилом поселке, построенном для вынужденных переселенцев в Сумгайыте, будут перебои в газоснабжении.

Кроме того, в связи с рядом работ по реконструкции в некоторых населенных пунктах Газахского района в течение дня ожидаются временные ограничения в газоснабжении.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!