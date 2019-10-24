Создаваемый в Азербайджане зерновой терминал Astara Grain Terminal начнет действовать к августу 2020 года, сообщил на одиннадцатой международной зерновой торговой конференции "Global Grain Outlook" операционный менеджер Astara Grain Outlook Фарид Гасанов.

Как передает в четверг Trend со ссылкой на слова Гасанова, пропускная способность терминала составит 500 тысяч тонн в год, а к 2021 планируется выход на пропускную способность до одного миллиона тонн в год. Мощность терминала для единовременного хранения зерна составит 60 тысяч тонн, передает Day.Az.

Касаясь вопроса тарифов, представитель Astara Grain Outlook отметил, что тарифная политика терминала на стадии разработки, однако уверил, что цены будут ниже, чем в российских терминалах.

Иран, а также Египет и Турция стабильно входят в тройку экспортеров российского зерна.

"В связи с тем, что Иран стабильно входит в тройку экспортеров российского зерна, западная ветвь коридора "Север-Юг" должна обеспечить прямое железнодорожное сообщение через пограничный переход Самур с дальнейшим выходом на Иран, в города Решт и Казвин. Этот коридор будет больше отвечать требованиям логистики российского и казахского экспорта зерна, чем нынешний маршрут класса река-море", - сообщил операционный менеджер терминала.

Говоря о преимуществах перевозки зерна через Астару, Гасанов отметил, что ценовая политика на железнодорожном транзите на порядок дешевле, чем на автомобильных и морских маршрутах. В частности Азербайджан предоставляет 50 процентные скидки по транзиту в Иран.

Также представитель руководства терминала проинформировал аудиторию о стабильности и отсутствии рисков при использовании вагонного парка.

Напомним, в Баку проходит одиннадцатая Международная зерновая торговая конференция "Global Grain Outlook", организаторами которой являются Российский зерновой союз (РЗС), Азербайджанский фонд поощрения экспорта и инвестиций, Российский экспортный центр и Федерация ассоциаций пищевой промышленности Ирана.

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