Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост азербайджанской экономики.

Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.

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