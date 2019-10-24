https://news.day.az/economy/1168813.html Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост экономики Азербайджана
Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост экономики Азербайджана
Реформы по развитию частного сектора обеспечат стремительный рост азербайджанской экономики.
Как передает Day.Az, об этом в четверг Trend сказал депутат, член парламентского комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству Таир Миркишили.
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