Новый год в Праге - это ожившая сказка!

Для всех, кто желает провести новогодние каникулы в одном из самых блистательных городов Европы, туристические компании Silk Way Travel и PASHA Holidays подготовили совместное выгодное предложение.

В период c 28.12.2019 по 04.01.2020 (8 дней/7 ночей) стоимость туристического пакета будет начинаться от 1133 Евро (сумма указана на одного человека при условии двухместного размещения).

В цену включены: прямой перелет Баку-Прага-Баку (авиакомпания AZAL), трансфер аэропорт-отель-аэропорт, проживание в отеле 4* звезд на базе завтрака.

Для получения подробной информации необходимо обращаться в Silk Way Travel по телефону (+99412) 310-36-63, через Whatsapp по номеру +994 77 310 36 63 (только письменные сообщения), а также по электронной почте: cc@swtravel.az.

Заявки на бронирование туров можно также отправлять через страницу в Facebook: https://www.facebook.com/silkwaytravel.az/

Приобрести туристические путевки можно в офисе компании по адресу: город Баку, ул. Низами 126А и в офисах других туристических компаний страны.

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