За последние 5 лет были предприняты значительные усилия для увеличения количества объектов возобновляемой энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана Самир Ахундов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

"К сожалению, пока что наши успехи в этом деле не так велик, требуется приложить дополнительные усилия ", - заявил председатель.

Он также отметил, что девятого мая текущего года глава государства подписал распоряжение об ускорении реформ в энергетическом секторе.

"Следует использовать современную модель рынка электроэнергии", - сказал Ахундов.

Также он подчеркнул, что существует серьезная политическая приверженность развитию возобновляемых источников энергии.

"В связи с возобновляемой энергией будет построена станция мощностью 200 мегаватт ", - подытожил Ахундов.

Отметим, что темой форума является "Энергетический переход через технологические и политические инновации".

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительств 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных, а также представители СМИ.

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