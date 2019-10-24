К 2030 году Азербайджан должен увеличить использование возобновляемых источников энергии на 30 процентов.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана Самир Ахундов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

"Должны быть определены территории, пригодные для производства возобновляемой энергии", - заявил председатель.

Он также отметил, что некоторые виды деятельности не могут финансироваться банками, и мы также должны сделать банки финансово жизнеспособными в этой области.

"Проектами развития возобновляемой энергетики будут охвачены различные источники энергии", - сказал Ахундов.

Также он подчеркнул, что все производители энергии получат налоговые и таможенные льготы.

"Не будет никакой дискриминации. К 2020 году в Азербайджане будут проведены аукционы по возобновляемым источникам энергии", - подытожил Самир Ахундов.

Отметим, что темой форума является "Энергетический переход через технологические и политические инновации".

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 других участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

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