В Азербайджане сегодня более 100 тыс юридических и свыше 900 тысяч зарегистрированных физических лиц.

Об этом на сегодняшней пресс-конференции, проведенной в здании правящей партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) сказал председатель правления Акционерной кредитной организации "Аграркредит", председатель Национальной конфедерации предпринимательских организаций (работодателей) Мамед Мусаев, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Он отметил, что добиться этого показателя удалось за счет условий, созданных в Азербайджане для развития предпринимательства и благодаря успешно проводимым реформам.

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