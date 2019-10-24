Были отобраны земельные участки, предусмотренные для нового аукциона по возобновляемой энергии.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Агентства по регулированию энергетических вопросов при министерстве энергетики Азербайджана Самир Ахундов на открытии международного форума Энергетической хартии в Баку.

"Аукционы важны для рассмотрения конкурсных заявок", - сказал Ахундов.

Глава Агентства также отметил, что это соответствует международному опыту.

"Уже определены восемь земельных участков, пять из которых предназначены ветрогенераторов, и три - для солнечной энергии", - подытожил Самир Ахундов.

Отметим, что темой форума является "Энергетический переход через технологические и политические инновации".

Форум, состоящий из четырех сессий, посвящен развитию возобновляемых источников энергии и технологий, использованию и регулированию возобновляемых источников энергии, содействию повышению энергоэффективности, обмену передовым опытом и обеспечению безопасности на региональном уровне.

В работе форума участвуют высокопоставленные представители правительства из 13 стран - Азербайджана, Турции, Грузии, Австрии, Китая, Греции, Албании, Хорватии, Испании, Бангладеш, Боснии и Герцеговины, Бурунди, Йемена.

Также в работе форума принимают участие представители 42 международных организаций, местных и иностранных энергетических компаний, а также около 200 участников, включая сотрудников иностранных посольств в Азербайджане, экспертов и представителей СМИ.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın