Бренд "Калинка" объявил о выпуске обновленного продукта. Известное и полюбившееся многим масло теперь будет отличаться более полезным составом. Отныне в состав масел бренда будет входить натуральное оливковое масло.

Решение компании было принято для поддержания здорового образа жизни потребителей. Не секрет, что в последние годы наряду со многими научными исследованиями в области здравоохранения отношение к питанию тоже меняется. Учеными была доказана польза диеты с содержанием растительных масел как источника ненасыщенных жирных кислот омега-3 и омега-6. Основная особенность этих кислот заключается в том, что организм человека не может вырабатывать их самостоятельно, поэтому они обязательно должны поступать в достаточном количестве с пищей. Такие масла способствуют нормализации уровня холестерина, инсулина и сахара в крови. А оливковое масло давно снискало славу одного из самых полезных растительных масел. Его еще с древних времен называли "жидким золотом" за его особую ценность.

Держа руку на пульсе мировых тенденций, в том числе и в области здоровья, бренд "Калинка" проявил заботу о своих потребителях, привыкших к вкусу продукции. Именно поэтому было принято решение не создавать новый продукт, а улучшить состав всем известного масла. Состав стал более полезным, а вкус более изысканным. Ведь не только полезными качествами ценно масло из маслин. Вкус продукта тоже уникален: он очень насыщенный и интенсивный.

Как известно, из-за того, что оливковое масло стоит дороже других масел, некоторым потребителям приходится воздерживаться от его использования. "Калинка" же всегда считалась народным брендом, которому было важно предложить более доступный вариант оливкового масла для широкой общественности.

Таким образом бренд "Калинка" объединил свою устоявшуюся репутацию и популярность среди населения с пользой оливкового масла. Теперь потребители, не изменяя своим привычкам и любимому маслу, смогут насладиться обновленным вкусом и более полезным составом.

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