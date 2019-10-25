В ЗАО "Азербайджанские железные дороги" состоялась встреча с делегацией во главе с министром дорог и градостроительства Ирана Мохамедом Ислами.

Как передает Day.Az со ссылкой на ЗАО, вначале гости ознакомились с Бакинским железнодорожным вокзалом.

Председатель ЗАО "Азербайджанские железные дороги" Джавид Гурбанов проинформировал гостей о том, что здание Бакинского вокзала было построено в 1884 году в мавританском стиле и реконструировано в 1926 году. В 1977 году на Бакинской пассажирской станции железной дороги было построено новое здание вокзала. В 16-этажном здании вокзала также был отель и оно было самым крупным на Южном Кавказе среди объектов такого типа.

Впоследствии образовалась необходимость в реконструкции для соответствия вокзала высоким стандартам и современным требованиям. С этой целью в 2015 году начались работы по капитальному ремонту и реконструкции с условием сохранения архитектурного стиля фасада основного здания вокзала. Также были отремонтированы в современном стиле кассы по продаже билетов, пассажирские платформы, эскалаторы заменены на новые. Установлены лифты для грузов, пассажиров и инвалидов. В ходе капитального ремонта были построены административные комнаты, торговые объекты и объекты общественного питания, отвечающие современным стандартам, комнаты "матери и ребенка", залы ожидания, камеры хранения, а также введена в эксплуатацию "ASAN коммунал" № 2. Этот центр оказывает услуги всем гражданам, независимо от места регистрации, в том числе пассажирам.

Гости также ознакомились с двухэтажными поездами марки KİSS производства швейцарской фирмы Stadler Rail Group, которые курсируют по маршруту Баку-Сумгайыт-Баку. Председатель ЗАО Джавид Гурбанов проинформировал их о достоинствах поездов технического характера.

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