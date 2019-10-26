15-16 октября компания "Toyota Кавказ" организовала для журналистов тест-драйв автомобилей с гибридным двигателем. На этот раз организаторы провели тест-драйв автомобилей с гибридными двигателями Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota C-HR и Toyota RAV4 в Грузии - в регионе Кахети. Таким образом журналисты смогли испытать автомобили не только в городских условиях, но также и на неровных дорогах района. В то же время участникам предоставилась возможность ознакомиться с природой и историей знаменитого винодельческого региона и в то же время организована интересная развлекательная программа.

Выбрав этот живописный регион, организаторы будто попытались передать секретное сообщение. Таким образом, на протяжении всего пути от Тбилиси до живописного озера Лопота журналистам удалось протестировать автомобили и насладиться располагающимися вдоль дороги прекраными просторами лесов и гор Гомборского перевала. Здесь же хочется ометить, что проезжая по этим местам, мы осознавали, что практически не наносили никакого вреда природе - ведь мы управляли гибридным автомобилем.

Мы хотели бы отметить, что за рулем гибридного автомобиля человек переживает совершенно новые чувства. Вы будете наслаждаться чувством комфорта, безопасности и уверенности.

После впечатляющего тест-драйва, проведенного в марте на Руставском моторпарке, мы в очередной раз стали испытателями автомобилей Toyota. На этот раз был проложен маршрут из Тбилиси до озера Лопота, состоящий из 5 пит-стопов - через каждые 40-50 км дороги. Мы испытали различные способности автомобилей в промежутках этих остановок.

Первый маршрут - заезд стартовал с горного перевала Гомбори и протянулся до Цинандали - исторической резиденции известного писателя Александра Чавчавадзе, основоложника романтизма грузинской литературы. Здесь мы наблюдали расход топлива автомобилей. Точнее была проверена способность автомобилей экономить топливо на неровных горных дорогах. Как вы знаете, медленное торможение гибридных автомобилей означает заряжение батарей. Эта часть дороги идеально подходила для тестирования энергосберегающих возможностей гибридных автомобилей и технологии регенеративного торможения. Действительно, количество топлива, используемого автомобилями на пит-стопах, было поразительным. Таким образом, гибридные автомобили выделяют минимальные выбросы в окружающую среду, потребляя всего 1,5-2 литра топлива при скорости 60 км/ч.

После посещения исторической резиденции Александра Чавчавадзе в Цинандали журналисты сменили автомобили и направились в монастырь Икалто на гибридной машине другой модели. На этот раз цель состояла в том, чтобы проверить обеспечение дополнительной мощности гибридного двигателя от своей батареи и обеспечить необходимый крутящий момент.

Третьей частью путешествия была дорога от монастыря Илкато до комплекса Алаверди. Тут ровность дороги дала возможность ощутить тишину гибридного автомобиля и проверить функции безопасности "Safety Sense". С момента своего создания Toyota всегда ставила безопасность на первый план, и по этой причине гибридные автомобили также имеют высочайший уровень безопасности. Из них "функция предупреждения возможной смены полосы движения" не просто предупреждает водителя при пересечении полосы движения без использования сигнала справа налево, она также увеличивает громкость сигнала и возвращает автомобиль на свою полосу, а также обеспечивает оповещение об этом водителя на 100%.

На последней части дороги - из комплекса Алаверди по направлению Лопоты - журналисты проверили дополнительные функции безопасности гибридных автомобилей. Наиболее распространенной из этих функций является функция "Адаптивного круиз-контроля", помогающая водителям на дальних дорогах. Благодаря специальным радар-датчикам и видеокамерам, которые поддерживают эту функцию, определяется скорость и расстояние движущегося впереди автомобиля, а также регулируется скорость вашего автомобиля для поддержания нужного расстояния между двумя машинами. Даже если водитель движущейся впереди машины внезапно затормозит, эта функция позволит вашей машине полностью остановиться.

Системы активной безопасности, такие как TSS (Toyota Safety Sense), разработаны для помощи водителю. В связи с внешними факторами эта система имеет ограничения по точному распознаванию и эффективному управлению и, следовательно, не следует полностью доверять системе. При управлении автомобилем водитель всегда должен обращать внимание на других участников движения и следовать всем мерам безопасности.

После последнего тест-драйва журналисты провели остаток дня в окруженном Кавказскими горами одноименном отеле на берегу озера Лопота, являющегося жемчужиной грузинского региона Кахетии.

Встретившийся с журналистами во второй день мероприятия президент компании "Toyota Кавказ" Мицуру Кониши отметил в интервью, что был рад видеть журналистов на мероприятии "Новый мир Toyota", и заявил: "Новая гибридная технология Toyota становится еще более важной в борьбе с глобальными экологическими проблемами. Мы очень рады поделиться с нашими клиентами обязанностью сократить выброс вредных отходов на нашей планете. В целом, благодаря ряду гибридных автомобилей Toyota, изготовленных на основе новой глобальной архитектуры TNGA (Toyota New Global Architecture) и оснащенных системами активной безопасности Toyota Safety Sense, мы предлагаем нашим клиентам более безопасное, надежное и полное эмоций вождение".

И наконец, мы хотели бы сообщить нашим водителям, думающим, что сервисные затраты гибридных автомобилей являются очень высокими, - затраты у них почти такие же, как и у традиционных автомобилей Toyota, и их технический осмотр обеспечивается со стороны уполномоченного представителя Toyota.

Автомобили нового поколения Toyota RAV4, C-HR, Camry и Corolla, смогли удивить участников мероприятия многими другими функциями и завоевали еще большее доверие по отношению к своим гибридным автомобилям.

Много было написано и еще больше было сказано о гибридных автомобилях Toyota. Испытать же все это - совершенно другой мир. Поэтому мы предлагаем всем любителям автомобилей записаться на тест-драйв в Toyota Баку Центре, Toyota Абшерон Центре и Toyota Гянджа Центре и лично протестировать гибридные автомобили. Мы уверены, что после получения таких невероятных эмоций, какие посчастливилось получить нам, у каждого возникнет желание стать обладателем гибрида.

Отметим, что в настоящее время в Азербайджане имеется гибридная модель автомобиля Toyota RAV4, и водители с радостью приобретают ее. В 2020 году в нашей страну будут представлены гибридные версии автомобилей Toyota Camry и Corolla.

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