Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, передает Day.Az со ссылкой на Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
14 октября
|
1,7
|
21 октября
|
1,7
|
15 октября
|
1,7
|
22 октября
|
1,7
|
16 октября
|
1,7
|
23 октября
|
1,7
|
17 октября
|
1,7
|
24 октября
|
1,7
|
18 октября
|
1,7
|
25 октября
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0094 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 1,8928 маната за один евро.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
14 октября
|
1,8752
|
21 октября
|
1,8968
|
15 октября
|
1,8748
|
22 октября
|
1,8961
|
16 октября
|
1,8751
|
23 октября
|
1,8906
|
17 октября
|
1,8829
|
24 октября
|
1,8929
|
18 октября
|
1,8907
|
25 октября
|
1,8874
|
Средний курс за неделю
|
1,8797
|
Средний курс за неделю
|
1,8928
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю по итогам недели не изменился. Средневзвешенный курс составил 0,0266 маната за один рубль.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
14 октября
|
0.0265
|
21 октября
|
0,0266
|
15 октября
|
0.0264
|
22 октября
|
0,0267
|
16 октября
|
0.0264
|
23 октября
|
0,0267
|
17 октября
|
0.0265
|
24 октября
|
0,0266
|
18 октября
|
0.0265
|
25 октября
|
0,0266
|
Средний курс за неделю
|
0,0264
|
Средний курс за неделю
|
0,0266
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире подешевел на 0,0013 маната (0,4 процента). Средневзвешенный курс составил 0,2933 маната за одну турецкую лиру.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
14 октября
|
0,2883
|
21 октября
|
0,2935
|
15 октября
|
0,2873
|
22 октября
|
0,2902
|
16 октября
|
0,2870
|
23 октября
|
0,2928
|
17 октября
|
0,2890
|
24 октября
|
0,2952
|
18 октября
|
0,2924
|
25 октября
|
0,2948
|
Средний курс за неделю
|
0,2888
|
Средний курс за неделю
|
0,2933
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