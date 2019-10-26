https://news.day.az/economy/1169501.html Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион
Центробанк Азербайджана проведет депозитный аукцион
Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 28 октября проведет очередной депозитный аукцион, сообщает Day.Az в субботу со ссылкой на ЦБА.
В рамках аукциона Центробанк планирует привлечь 150 миллионов манатов. Аукцион пройдет на торговой платформе Bloomberg.
Процентная ставка по депозитам будет варьировать в пределах 6,01 - 7,74 процента. Срок размещения средств - 14 дней.
Центробанк начал проводить депозитные аукционы с середины июня 2016 года. В Азербайджане действуют 30 банков, в том числе два - с государственным участием.
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