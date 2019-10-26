Социальные реформы Президента Ильхама Алиева не только поддерживают население, но и стимулируют экономический рост страны.

Об этом сказал Day.Az профессор Азербайджанского государственного экономического университета (UNEC), эксперт Эльшад Мамедов.

"На самом высоком уровне - на уровне Президента Ильхама Алиева, Первого вице-президента Мехрибан Алиевой есть четкое понимание глубинных экономических экономических процессов, происходящих в стране. Здесь очень важно подчеркнуть и социальный характер осуществляемых преобразований. После назначения Мехрибан Алиевой Первым вице-президентом Азербайджана социальная сфера получила дополнительный импульс в развитии, став одним одним из важнейших направлений экономических реформ", - сказал Мамедов.

По его словам, Азербайджан сегодня позиционирует себя как социальное государство, а основная цель проводимых реформ - увеличение уровня благосостояния самых широких слоев населения. "Кроме того, активизация социальной политики приводит к тому, что расширяется потребительский рынок Азербайджана. А таким образом стимулируется экономический рост. Последние социальные решения, так называемый пакет - они не просто являются дополнительными мерами социальной защиты, они косвенно стимулируют экономический рост Азербайджана, имеют очевидный макроэкономический эффект", - отметил эксперт.

По его словам, что касается того, какой должна быть политика управления макроэкономической ситуацией, то Президент Ильхам Алиев ясно обозначил все необходимые направления и задачи.

"Те кадровые и структурные преобразования, которые были сделаны, показывают, что Президент Ильхам Алиев решительно нацелен на углубление реформ. Мы уже видим конкретные результаты и назначения. Сформировано мощное министерство экономики, которое будет включать в себя и значительную часть фискальных полномочий. Кроме того, важно, что это ведомство теперь будет заниматься и вопросами, связанными с госимуществом. Управление этим имуществом и его приватизация - это один из важных источников дохода государственного бюджета. Здесь нужен очень четкий подход, потому что в этой сфере тоже были определенные проблемы. Приватизация не должна быть самоцелью. Ее необходимо осуществлять в случае, если конкретное государственное предприятие демонстрирует свою неэффективность. И только в этом случае. Наоборот, если государственное предприятие демонстрирует хорошие показатели, то приватизировать его не нужно, нигде в развитых странах так не поступают. Если предприятие работает эффективно, то выгоднее оставлять его в госсобственности - хотя бы потому, что тогда его стоимость в будущем будет выше нынешней. И приватизировать этот объект позже можно будет на гораздо более выгодных условиях", - подчеркнул Мамедов.

Неслучайно, что и министерство налогов, и Госкомитет во вопросам имущества включены в состав обновленного Минэкономики, добавил он.

"Не менее важно, что в новое ведомство было включено и агентство по защите потребительского рынка, потому что потребительский рынок, его регулирование и антимононопольные меры крайне важны в условиях рыночных отношений. Управленческие способности министра экономики Микаила Джаббарова не оставляют никаких сомнений в том, что новое министерство будет эффективным", - сказал эксперт.

По его словам, министерство экономики и ранее предпринимало необходимые меры для обеспечения экономического роста, но возможности ведомства с точки зрения инвестиционных потоков сильно ограничены - всего порядка 170 миллионов манатов в год.

"Объективности ради, это недостаточная сумма для реального сектора азербайджанской экономики. И конечно, эту инвестиционную миссию должен выполнять именно банковский сектор. В условиях рыночной экономики государственные капиталовложения не могут заменить собой частные инвестиции. А частные инвестиции - это банковское кредитование. Я более чем уверен, что нужно наращивать инвестиционные потоки в экономику, но это должно осуществляться под контролем с тем, чтобы предупреждать возможные инфляционные риски. К инфляции приводит не увеличение денежной массы, а ошибки в управлении этой массой", - заключил Эльшад Мамедов.

Э. Алиев

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