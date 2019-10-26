https://news.day.az/economy/1169622.html Японские компании намерены сотрудничать с Азербайджаном
Японские компании намерены сотрудничать с Азербайджаном
Первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Шиничи Хонда и атташе по экономическим вопросам Акира Санно посетили Агентство по инновациям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
В ходе встречи председатель правления Агентства Турал Керимли проинформировал гостей о состоянии инноваций и высоких технологий в Азербайджане, а также рассказал об инвестиционных возможностях в стране.
Шиничи Хонда подчеркнул готовность японских компаний обсудить сотрудничество с Азербайджаном.
На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами и инвестиционные возможности в Азербайджане.
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