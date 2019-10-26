Первый секретарь посольства Японии в Азербайджане Шиничи Хонда и атташе по экономическим вопросам Акира Санно посетили Агентство по инновациям, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

В ходе встречи председатель правления Агентства Турал Керимли проинформировал гостей о состоянии инноваций и высоких технологий в Азербайджане, а также рассказал об инвестиционных возможностях в стране.

Шиничи Хонда подчеркнул готовность японских компаний обсудить сотрудничество с Азербайджаном.

На встрече также были обсуждены перспективы сотрудничества между двумя странами и инвестиционные возможности в Азербайджане.

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