Глава Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов на пресс-конференции, проведенной на днях, внес ясность в вопросы о проблемах, с которыми сталкиваются банки, о высоких процентных ставках и том, почему банки страны кредитуют не реальный сектор экономики, а потребителей, передает Day.Az со ссылкой на fins.az.

Рустамов отметил, что для того, чтобы банки стали больше кредитовать реальный сектор и предпринимателей, нужно решить несколько проблемных вопросов. В первую очередь, по его словам, ситуация улучшится по мере борьбы с теневой экономикой. "У бизнеса, который работает непрозрачно, намного меньше возможностей получить кредит. Больше того, когда компания или индивидуальный предприниматель приходят в банк, они часто не могут предоставить определенные документы, в том числе результаты аудита. У многих даже нет нормального баланса. Банки в результате не могут провести должную оценку", - отметил Рустамов, добавив, что если компании работают неофициально, то их интеграция в банковскую систему становится намного более сложной.

Глава Центробанка также отметил, что проводимые в стране реформы внесут большой вклад в дальнейшее развитие делового климата, что, в свою очередь, благоприятно скажется и на бизнес-кредитовании.

"Банки - часть экономической системы. В некоторых банках есть проблемы с риск-менеджментом. В разговорах с банкирами я много раз советовал не делать упор на потребительское кредитование. Да, есть чувствительные факторы, есть риски, но их нужно просчитывать и оценивать. Макроэкономические риски, процессы, идущие в мире, цены на нефть - эти факторы тоже необходимо учитывать. После девальвации руководители сразу нескольких банков признавались, что зря меня не послушали", - добавил Эльман Рустамов.



Э. Ибрагимов

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