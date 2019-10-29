В "Индексе глобальной конкурентоспособности талантов 2019" Азербайджан продвинулся на 14 ступеней и занял 43 место среди 125 стран. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на Центр анализа экономических реформ и коммуникаций.

На постсоветском пространстве, исключая страны Прибалтики, Азербайджан занимает первое место.

По словам исполнительного директора Центра Вусала Гасымлы, Азербайджан занимал 71-е место в 2015-2016 годах, 66-е в 2017 году и 57-е в 2018 году. В регионе Западная Азии и Северная Африка Азербайджан занимает седьмое место.

Азербайджан занимает по профессионально-техническому образованию 25 место, по развитию талантов - 81 место, по условиям, созданным для развития талантов, - 48 место, по привлечению талантов - 44 место, по удержанию талантов в стране - 41 место и по высшему образованию - 68 место.

Азербайджан занял первое место по легкости процедур приема на работу, 32 - по активной политике на рынке труда, 30 - по сотрудничеству работодателей и работников, 14 - по адекватности заработной платы производительности труда, 28 - по прямым иностранным инвестициям и трансферам технологий, 34 - по лидерским возможностям женщин, 26 - по сотрудничеству в пределах предприятия, 19 - по сотрудничеству предприятий, 33 - по социальной защите, 26 - по плотности врачей, 5 - по уровню образования рабочей силы, 4 - по среднему образованию населения, 30 - по количеству квалифицированных специалистов, 33 - по соответствию образования уровню экономики, 20 - по соответствию среднего образования на рынке труда, 36 - по соответствию высшего образования на рынке труда, 33 - по количеству населения с высшим образованием и 23 - по доступности ученых и инженеров.

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