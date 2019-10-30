https://news.day.az/economy/1170772.html BP восстановила работу платформы «Западный Чираг»
BP восстановила работу платформы «Западный Чираг»
Профилактические работы, которые проводились с 15 октября на платформе "Западный Чираг", на блоке нефтегазовых месторождений "Азери-Чираг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспия, были успешно завершены и платформа возобновила свою работу вечером 29 октября, сообщает в среду Trend со ссылкой на BP, которая является оператором по разработке АЧГ.
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