"Если ремонт затянется, выдадим новый" - теперь Kontakt Home заменяет на новые те мобильные телефоны, которые не успели отремонтировать в течение 14 дней.

Сейчас каждый клиент купивший мобильный телефон в Kontakt Home может воспользоваться услугой "Быстрый ремонт". С этим уникальным сервисом Kontakt Home обязуется отремонтировать все мобильные телефоны в течении 14 календарных дней, которые поступают в партнерские центры Service Link.

"Отличная новость" Помню, в то время у меня был старый Samsung, запчасти которого сложно было найти. Тогда я подошёл к ним через месяц, вместо него выдали новую модель"

Эльчин, Баку, 24 года

Сейчас поступления запчастей не нужно ждать так долго. Если телефон был куплен в Kontakt Home, то клиент автоматически становится обладателем услуги "Быстрый ремонт". Нет разницы из-за чего, если не уложились в 14 дня, ему выдадут новый телефон.

"Однажды вылила воду на смартфон. Принесла в сервис. Не прошло много времени, всего за 2 дня отремонтировали и вернули"

Сария, Гянджа, 21 года

На самом деле "14 дней" это максимальное время ожидания. Обычно ремонт завершается быстрее. Для ускорения процесса ремонта Сервисные Центры наняли дополнительных инженеров.

Как и упомянуто выше, услуга "Быстрый ремонт" относится ко всем клиентом Kontakt Home. Помимо этого, в случае если клиент является пользователем "Золотой Гарантии", повреждения, нанесенные пользователем (разбитый экран, механические повреждения, попадание жидкости), также будут исправлены и товар будет отремонтирован в течение 14 дней. При этом замена поврежденных частей и ремонт проводится совершенно бесплатно. Также, одной из особенностей "Золотой Гарантии" является то, что она действует при случаях кражи и ее последствии.

"Экран от iPhone стоит почти как новый телефон, если он поломается, пиши пропало. Вот почему я всегда беру "Золотую Гарантию". Уверен, что бы не случится, бесплатно исправят"

Рамин, Сумгайыт, 36 лет

Kontakt Home постоянно работает над улучшением качества и скорости обслуживания. Для того, чтобы быть более доступным для клиентов компания постоянно расширяет свою зону обслуживания и на данный момент представляется 24 магазинами в Баку, Хырдалане, Сумгаите и Гяндже, также 3 Сервисными центрами в Баку и по 1 в городах Сумгаит и Гянджа.

Кстати, если вы хотите купить смартфон или ноутбук без первоначального взноса и процентов в рассрочку на 12 месяцев, то поторопитесь в Kontakt Home! Потому что, до конца акции осталось ВСЕГО 2 ДНЯ! Зайдите в магазин без копейки и выйдите с отличным гаджетом в руках, направляйтесь в магазины сети прямо сейчас или закажите онлайн на сайте www.kontakt.az, до конца дня Вам привезут ваш заказ в удобное для Вас место. Не упустите это суперпредложение!

Подробную информацию обо всех услугах, акциях и кампаниях сети можно узнать позвонив в колл-центр *6060.

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın