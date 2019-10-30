Один из мировых лидеров в области информационно-коммуникационных технологий - компания Huawei - завершил очередную программу Seeds For The Future в Азербайджане. Программа реализуется в Азербайджане уже несколько лет и служит поиску талантливой молодежи и студентов в области ИКТ, а также позволяет им стать частью большой семьи Huawei.



На конференции, состоявшейся 10 октября, специальное жюри из представителей министерства транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана и Совета директоров компании Huawei отобрало 10 эссе.

Их авторы получат возможность вплотную познакомиться с работой Huawei, отправившись в головной офис компании в Китае на 15 дней.



Победителями конкурса стали: Бейлер Байрамов (ADA), Гюльнара Алиева (ADA), Ульви Мехтиев (ADA), Лала Аскерова (ADA), Лейла Абдулсамад (ADNSU), Тюркан Набиева (ADNSU), Камиль Алиев (BMU), Фарид Гамидов (BANM), Тапдыг Магеррамли (BANM), Рахман Аббасзаде (UNEC).

Первый заместитель министра транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана Эльмир Велизаде поблагодарил участников, поздравил победителей и отметил, что ждет больших успехов от всех молодых людей, которые работают в сфере ИКТ в Азербайджане.



Программа Seeds For The Future еще раз показывает, что Huawei уделяет особое внимание развитию азербайджанской молодежи и студентов. Реализация этой программы позволяет находить местные таланты и открывать им дорогу в новый мир. Программа, которую Huawei проводит совместно с Министерством транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана с 2015 года, уже успела стать поворотной в жизни многих ее участников, которые благодаря своей победе в конкурсе смогли ближе познакомились с методами работы такого мирового гиганта, как Huawei.

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