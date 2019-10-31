Производство фруктовых соков составляет 40 процентов от общего объема сельскохозяйственного производства. Об этом сказал во время выступления на организованном международной ассоциацией фруктовых и овощных соков форуме "Road Shоw Eurasia" заместитель министра экономики Азербайджана Руфат Мамедов, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам Мамедова, производство соков в стране всегда достигало высоких отметок, так как является традиционным видом деятельности наделения.

В частности, подчеркнул замминистра, в 2017 году в Азербайджане было произведено 22 миллиона литров соков, а в 2018 году этот показатель вырос ещё на семь миллионов литров.

Также Мамедов отметил, что экспорт продукции азербайджанских соков производится примерно в 50 стран.

В конце выступления замминистра выразил благодарность организациям, поддерживающим развитие экономики Азербайджана, и в частности фермерский сектор.

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