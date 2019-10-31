Наверное, каждый человек в мире в какой-то момент жизни сталкивался с бессонницей. Распространенность нарушений сна в общей популяции составляет от 6 до 30 %. Бессонница (инсомния) - это нарушение сна, при котором человек испытывает проблемы с засыпанием, поддержанием сна или он слишком рано пробуждается. Бессонница различается по происхождению, длительности и даже возрасту страдающего ей человека.

Виды бессонницы.

Острая бессонница. Также называется кратковременная бессонница, часто является результатом стресса, вызывает беспокойство сна.

Поведенческая бессонница детства. Она возникает в детстве, когда ребенок не укладывается спать, пока родитель или человек, ухаживающий за ребенком, не обеспечит его сном.

Идиопатическая бессонница. Причина этого типа бессонницы остается неясной.

Бессонница из-за лекарств и других веществ. Этот тип бессонницы напрямую связан с использованием и употреблением лекарств, кофеина, алкоголя, определенных продуктов.

Бессонница, связанная с болезнью. Такая бессонница является симптомом психического нарушения, которое определяет течение и тяжесть бессонницы.

Парадоксальная бессонница. Это расстройство сна, при котором пациент жалуется на тяжелую бессонницу, но у него отсутствуют признаки наличия серьезного нарушения сна.

Психофизиологическая бессонница. Такие люди чрезмерно беспокоятся по поводу своей бессонницы и в результате испытывают тревогу и напряжение, что усиливает бессонницу.

Осложнения при бессоннице. Наличие инсомнии сопровождается увеличением риска развития алкоголизма и лекарственной зависимости. Психические расстройства выявляют у пациентов с инсомнией в 2,5 раза чаще, чем у здоровых людей, а риск развития депрессии повышается в 4 раза. Бессонница отягощает течение гипертонической болезни, болезней желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой системы. На сегодняшний день накоплены данные о влиянии недостаточности сна на продолжительность жизни. В научном исследовании было показано, что при продолжительности сна менее 4,5 часов смертность увеличивается на 15 %.

Лечение бессонницы. Лечение инсомнии включает, прежде всего, исключить причины бессонницы: прием лекарств, злоупотребление алкоголем, кофеином, никотином, депрессию, поддающиеся лечению соматические заболевания (заболевания щитовидной железы, сердечная недостаточность и др.). Общие правила гигиены сна включают в себя нормализацию режима дня (ложиться и вставать в одно и то же время, не спать в течение дня), регулярные физические упражнения в утренние и дневные часы (но не перед сном), организацию режима питания (не есть за 3-4 часа до сна). Кроме того, рекомендуется исключить употребление кофе, чая и алкоголя во второй половине дня, отказаться от курения. Важное значение имеет само место, где протекает сон. Кровать и подушка должны быть удобными, свет в спальне приглушенным, комнату необходимо поддерживать в чистоте и регулярно проветривать. Иногда бывает полезным составление определенного ритуала отхода ко сну (горячая ванна или прогулка перед сном). Применение снотворных препаратов оправдано при острой бессоннице.

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