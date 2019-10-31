Гипермаркеты Браво: Браво 20 января, Браво Кероглу и Браво Ахмедли провели большой и красочный фестиваль "Сделано в Азербайджане" с 17-30 октября. Основная цель фестиваля - продвижение и популяризация местных пищевых и непродовольственных брендов под торговой маркой Made in Azerbaijan. Aura - не просто бумага, "Сделанная в Азербайджане".

Aura - это азербайджанский бренд, открывший новую страницу в гигиенической бумажной продукции, производимой в Азербайджане, обеспечивающий мягкость, комфорт и здоровье в каждом производимом им продукте. Несмотря на то, что "Aura" довольно молодой бренд, он, конкурируя с глобальными брендами и быстро развиваясь, на сегодняшний день является основным выбором азербайджанских женщин, заботящихся о личном удобстве и защите своей семьи!

Во время фестиваля клиенты, посещающие гипермаркеты Bravo, подходя к стенду Aura-"Yumşaq təmaslar,yumşaq duyğular", могли прикоснуться к обновленной бумаге, тем самым проверить мягкость и нежность. Обновленная премиум-бумага "Aura" с супервпитывающими "подушечками", созданная по особой технологии, обеспечивает деликатное очищение и дарит комфорт.

Гости также могли принять участие в конкурсе, организованном самим брендом. Кампании и подарки подарили всем участникам незабываемый и волнующий момент. Но самый главный и ожидаемый подарок ждал своего участника по окончанию всего фестиваля, ведь тот, кто соблюдал все правила конкурса и выбранный рандомным путем, смог получить СПА купон на 200 АЗН от знаменитого спа-центра отеля Fairmont.

Ведь Aura - это не просто бумага!

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