В сентябре 2019 года Турцию посетили 87,895 тысячи туристов из Азербайджана, что на 0,70 процента меньше по сравнению с показателем аналогичного периода 2018 года.

Об этом пишет Trend в четверг со ссылкой на министерство культуры и туризма Турции, передает Day.A.

"Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за этот период, составила 1,62 процента", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 718, 564 тысячи туристов из Азербайджана, что на 5,51 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Доля граждан Азербайджана в общем количестве иностранцев, посетивших Турцию за январь-сентбярь 2019 года, составила 1,97 процента.

Согласно информации, в сентябре 2019 года Турцию посетили 5,426 миллиона туристов, что на 13,23 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

За указанный период Анталью посетили 2,172 миллиона, Стамбул - 1,359 миллиона туристов.

В январе-сентябре 2019 года Турцию посетили 36,428 миллиона туристов, что на 14,50 процента больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

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