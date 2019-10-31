Азербайджанская государственная нефтяная компания SOCAR стала миноритарным акционером компании "Сокар энергоресурс", которая владеет 80% Антипинского НПЗ, пишет "Вести- Финансы".

"Socar завершила необходимые процедуры и стала миноритарным акционером группы "Сокар энергоресурс" в России. Группа "Сокар энергоресурс" объединяет Антипинский НПЗ и три нефтяных месторождения с 45 млн тонн доказанных запасов нефти в Оренбургской области", - говорится в сообщении.

Как поясняет компания, основная роль SOCAR в этом проекте заключается в предоставлении управленческого опыта Антипинскому НПЗ.

"Учитывая структуру соглашения, участие SOCAR в Антипинском НПЗ не создает рисков для Socar, связанных с предыдущими долгами завода", уточнили в компании.

В середине мая текущего года Антипинский НПЗ подал заявление о банкротстве. 23 мая Сбербанк сообщил о решении досрочно взыскать долг с предприятия и стать собственником компании Vikay Industrial, которая контролирует 80% НПЗ. 5 июня банк сообщил о приобретении 80% завода российской компанией "Сокар энергоресурс", участниками которой являются Сбербанк и группа инвесторов.

Установленная мощность переработки Антипинского НПЗ превышает 9 млн тонн в год, глубина переработки составляет 98%. Завод подключен к магистральным нефтепроводу и нефтепродуктопроводу. Завод производит дизельное топливо, вакуумный газойль, нафту, бензин, кокс, техническую серу и сжиженный газ. Качество бензина и дизельного топлива, выпускаемого Антипинским НПЗ, соответствует стандарту Евро-5.

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