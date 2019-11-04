https://news.day.az/economy/1172440.html Венгерская компания выкупит акции азербайджанских мегапроектов
Венгерская компания выкупит акции азербайджанских мегапроектов
Венгерская компания MOL Group приобретет 9,57 процента акций в азербайджанском блоке Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) и 8,9 процента акций в трубопроводе Баку-Тбилиси-Джейхан (БТД). Как передает Day.Az, об этом сообщает в понедельник Trend со ссылкой на компанию.
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