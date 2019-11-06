Парламент Азербайджан завершил обсуждение госбюджета на 2020 год
На совместном заседании комитетов Милли Меджлиса (парламент) завершилось обсуждение законопроекта "О государственном бюджете Азербайджана на 2020 год".
Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, в ходе заседания было отмечено, что доходы госбюджета в 2020 году составят 24,134 миллиарда манатов, расходы - 26,913 миллиарда манатов, а доходы сводного бюджета - 27, 533 миллиарда манатов.
Верхний предел бюджетных расходов установлен в размере 29,488 миллиарда манатов, что выше аналогичной цифры 2019 года на 2,117 миллиарда или 7,7 процента. Доля нефтяных доходов в общих доходах бюджета предусмотрена в размере 13,5 миллиарда манатов или 56,1 процента, а ненефтяных доходов - 10,6 миллиарда манатов или 43,9 процента.
В следующем году из SOFAZ в государственный бюджет предусмотрен трансфер в размере 11,350 миллиарда манатов, что ниже, чем в этом году на 14,3 миллиона манатов.
После завершения обсуждений, министр финансов Самир Шарифов ответил на вопросы участников заседания и отметил, что будет рассмотрен ряд предложений. После обсуждений законопроект был рекомендован к рассмотрению на пленарном заседании парламента.
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