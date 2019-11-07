Как-то так сложилось еще с советских времен, что 7 ноября воспринимается большинством как дата событий 1917 года. Но для Азербайджана этот день особенный совсем по другой причине. И не только для Азербайджана, потому что первый фонтан на Нефтяных Камнях, забивший ровно 70 лет назад, - это знаковое событие для всей мировой нефтяной индустрии. С этого фонтана началась мировая история морской нефтедобычи.

По случаю 70-летия Нефтяных Камней Президент Ильхам Алиев накануне направил поздравление нефтяникам, отметив, что благодаря их труду была реализована идея возможности добычи нефти в открытом море и положено начало эпохе освоения морских акваторий.

С поздравлением к нефтяникам обратилась и Первый вице-президент Мехрибан Алиева.

Сегодня Нефтяные Камни - это легенда. Даже при нынешнем уровне развития добычи в Азербайджане и мире, этот город на сваях в открытом море все равно остается местом силы и источником вдохновения для нефтяников и ученых, потому что Нефтяные Камни, как говорят специалисты, неповторимы.

Наш собеседник - нефтехимик, доктор химических наук, профессор Азербайджанского технического университета, автор множества научных трудов и книг по истории нефтяной промышленности, в том числе "Краткой истории азербайджанской нефти", Мир-Юсиф Мирбабаев.

Нефтяные Камни являются феноменом Каспийского моря. Открытое в 1949 году уникальное месторождение дало многое как науке, так и производству. Хотелось бы отметить, что собственно исследования на месторождении начались в 1859 году. В то время этот участок у берегов Абшерона назывался Черные камни. По данному месторождению есть немало трудов таких ученых, как С. А. Ковалевский, Ф. А. Рустамбеков, А. К. Алиев, Э. Н. Алиханов, Б. К. Бабазаде, Ю. А. Сафаров, Х. Б. Юсифзаде и других.

Мало кто знает об этом, но Нефтяные Камни первое время назывались островом Семи кораблей. Дело в том, что перед тем, как начать буровые работы, в данном районе было затоплено семь кораблей царских времен, которые отжили свой срок. Среди этих кораблей был и знаменитый "Зороастр", построенный еще Нобелем, который он перевел через Мариинские ворота на Каспии в 1877 году. "Зороастр" бороздил Каспийское море под руководством Нобелей.

Исследования и работа на Нефтяных Камнях выдвинули таких передовых ученых-производственников, как Юсиф Сафаров, Сабит Оруджев, Алигурбан Алиев, Баба Бабазаде и других.

Что дали Нефтяные Камни Азербайджану? Это был первый в мире город на море. Слава о нем разнеслась по всему миру. Здесь было много иностранных гостей, которые не переставали удивляться и изучали опыт азербайджанских нефтяников.

Интересно, что подобное сооружение в 1946 году планировали строить и американцы в Мексиканском заливе. Только там возникли проблемы экономического характера, в результате планы застопорились и возобновились только в 1951 году. Так что приоритет в освоении морских глубин остался за Азербайджаном, а в то время - за СССР.

Первые годы работа на Нефтяных Камнях была очень трудной. Недаром тогдашний генсек Леонид Брежнев говорил, что работа морских нефтяников - это героизм.

Строительство пяти- шестиэтажных зданий на Нефтяных Камнях стало возможным только после разрешения Никиты Хрущева. В 1960 году он посетил Нефтяные Камни и оперативно решил две очень важные проблемы: дал распоряжение доставлять вахты с берега на вертолетах, а также строить пяти- девятиэтажные дома на насыпных основаниях. Для того времени это был просто триумф. До этого нефтяники жили в каютах затопленных кораблей. Далее началось масштабное строительство, росла протяженность эстакад, начал строиться трубопровод. Славная история Нефтяных Камней продолжается до сих пор.

Роль Гейдара Алиева в истории Нефтяных Камней значима и обширна. Нефтяная стратегия Общенационального лидера была связана с развитием и этого уникального города на воде. Нефтяные Камни - это морское месторождение, а "Контракт века", которому в этом году исполнилось 25 лет, связан именно с морскими месторождениями "Азери", "Чыраг" и "Гюнешли".

"Контракт века" основан на разработке глубоководных месторождений, до него разрабатывались месторождения глубиной до 200 метров, так как техника производства тех времен позволяла только такие глубины. И роль Гейдара Алиева заключается в том, что он смог на основании всех предыдущих опытов исследований морских месторождений создать передовую нефтегазовую стратегию, верным последователем которой сегодня является Президент Ильхам Алиев.

Сегодня моря и океаны стали гигантским полигоном, на котором работают сотни плавучих буровых установок и платформ разного типа. На основании каких данных, каких методик они работают? На основании тех данных, которые были получены впервые в мире на азербайджанских Нефтяных Камнях. Просто сегодня эта методика модернизируется, прорабатывается, усовершенствуется. Но именно Нефтяные Камни дали толчок морской нефтедобыче, показали миру, что можно разрабатывать месторождения, находящиеся на морских глубинах. Это был первый шаг, и его сделали азербайджанские нефтяники.

Лейла Таривердиева

30%-dək olan cashback-dən indi yararlanın