Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Саид аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori) посетит Азербайджан, сообщили Trend в посольство ОАЭ в Азербайджане, передает Day.Az.

По информации источника, министр ОАЭ возглавит делегацию из Эмиратов, которая примет участие в совместном торговом форуме "Азербайджан-ОАЭ" 11-13 ноября в Баку.

Отметим, что между Азербайджаном и ОАЭ активно развивается сотрудничество во многих областях торговли и экономики.

На сегодняшний день Азербайджан и ОАЭ подписали более 30 документов о сотрудничестве в приоритетных сферах, в частности промышленности, строительстве, торговле, сельского хозяйства, связи, транспорта.

Согласно подсчетам, в Азербайджане работают свыше 250 компаний из ОАЭ.

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