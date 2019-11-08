Министр экономики ОАЭ посетит Азербайджан
Министр экономики Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Султан бин Саид аль Мансури (Sultan Bin Saeed Al Mansoori) посетит Азербайджан, сообщили Trend в посольство ОАЭ в Азербайджане, передает Day.Az.
По информации источника, министр ОАЭ возглавит делегацию из Эмиратов, которая примет участие в совместном торговом форуме "Азербайджан-ОАЭ" 11-13 ноября в Баку.
Отметим, что между Азербайджаном и ОАЭ активно развивается сотрудничество во многих областях торговли и экономики.
На сегодняшний день Азербайджан и ОАЭ подписали более 30 документов о сотрудничестве в приоритетных сферах, в частности промышленности, строительстве, торговле, сельского хозяйства, связи, транспорта.
Согласно подсчетам, в Азербайджане работают свыше 250 компаний из ОАЭ.
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