Работаете в банковском секторе и находитесь в поисках финансовой поддержки для реализации своих планов? Воспользуйтесь кредитной кампанией по наличным кредитам от AccessBank-a, проводимой для коллег из других банков!

Коллеги, обратившиеся в AccessBank до 14 декабря, могут взять наличные кредиты до 30000 манатов без залога и комиссии, с годовой ставкой от 17%.

Дорогие коллеги, если вам по душе наши предложения, не оставляйте сегодняшние планы на завтра!

Более подробную информацию о кампании можно найти на официальном сайте банка, на страницах Facebook и Instagram, а также по номеру 151.