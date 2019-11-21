Ближний Восток продолжает оставаться одним из самых нестабильных регионов мира. В Сирии продолжается война всех против всех, Саудовская Аравия выставляет государственную нефтяную компанию на IPO, а Иран сотрясают массовые протесты после решения властей поднять цены на бензин. Так или иначе, но все события в странах Залива и на Ближнем Востоке прямо отражаются на ценах на нефть. И разумеется, последствия этих событий коснутся всех стран, продающих и покупающих энергоресурсы.

Продажа акций крупнейшей нефтяной компании в мире

Саудовские власти одобрили IPO Saudi Aramco. Размещение акций крупнейшей нефтегазовой компании в мире пройдет на национальной бирже Tadawul. Saudi Aramco является крупнейшей в мире нефтедобывающей компанией, что делает ее IPO историческим моментом. Масштабность данного размещения на данный момент не имеет аналогов, в связи с чем оценки реальной капитализации компании приобретают колоссальную важность.

Saudi Aramco - крупнейшая в мире нефтегазовая компания, контролирующая 100% добычи и 100% экспорта нефти Саудовской Аравии. То есть объемы добычи и экспорта одной компании больше, чем у почти любой из нефтедобывающих стран. На нее приходится более 10% мировой нефтедобычи (3-е место после США и РФ) и более 15% мирового экспорта нефти (1-е место в мире).

В своем пресс-релизе в воскресенье Saudi Aramco сообщила, что собирается в рамках размещения продать 1,5% или около 3 миллиардов акций. Ориентировочный ценовой диапазон составляет от 30 до 32 риалов, что по фиксированному курсу составит от $8 до $8,3 за штуку. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря. Дата самого размещения пока не сообщается.

Таким образом, компания будет оценена в диапазоне $1,6 до $1,7 трлн. Напомним, изначально власти оценивали свою компанию в $2 трлн, однако банки уговаривали поубавить аппетиты. Уговоры, судя по всему, не прошли бесследно.

При минимальной обозначенной оценке Aramco получит на IPO $24 млрд. В этом случае Saudi Aramco не побьет рекорд, установленный Alibaba в 2014 г. Тогда китайская компания провела крупнейшее IPO в мире, в ходе которого привлекла $25 млрд.

По капитализации национальная компания королевства будет не только самой дорогой в мире, но и намного превзойдет своих конкурентов по отрасли. Для сравнения Exxon Mobil имеет рыночную капитализацию почти в $300 млрд, а Chevron оценивается в $229 млрд.

Протесты в Иране

С пятницы в Иране продолжаются массовые акции протеста, вспыхнувшие после того, как правительство сократило топливные субсидии и в полтора-два раза повысило цены на бензин. Это объяснили заботой о малоимущих гражданах: сэкономленные средства обещают направить на выплату материальной помощи нуждающимся. Протестные акции проходят на фоне финансового кризиса, обострившегося из-за американских санкций. В ряде городов выступления сопровождаются антиправительственными лозунгами и уничтожением символики Исламской революции.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи жестко раскритиковал участников акций протеста против повышения цен на бензин. Он называл эти выступления "саботажем", организованным врагами Исламской республики и контрреволюционерами, и посетовал, что из-за демонстраций, цитата по Reuters, "возникли проблемы, кто-то лишился жизни, были разрушены некоторые центры".

По данным МВД Ирана, жертвами столкновений стали двое - один из них полицейский. ТАСС со ссылкой на арабские СМИ сообщает более чем о 20 погибших. Совет безопасности Ирана на фоне протестных выступлений постановил отключить в стране доступ к интернету, а полиция обещает жёстко пресекать нарушения порядка, выявлять и наказывать лидеров протеста.

Между тем, эксперты полагают, что события в Иране вряд ли окажут серьезное влияние на нефтяные котировки. Российский аналитик Илья Григорьев отметил, что тому, что происходит сегодня в Иране, трудно дать однозначную оценку. "Начинавшиеся акции протеста переросли в нечто более масштабное, чем единичные собрания и митинги. Повышение цен на бензин правительством страны в два раза, как это обычно бывает в такого рода режимах, стало необходимостью, но к масштабным уличным протестам власти не были готовы", - приводит его слова "Вести-финанс".

"В то же время даже массовые акции протеста в 90 тыс. человек - не самая опасная угроза для стабильности действующих властей, имеющих контроль во всех сферах жизни общества, вплоть до интернета, который правительство Ирана отключило, осознав серьезную опасность расширения протестующих и их координации", - сказал Григорьев.

Способны ли они перерасти в нечто большее и даже повлиять на политику страны или вовсе привести к смене власти - это главный вопрос, на который многие эксперты пытаются найти ответ.

Важный он и для глобального нефтяного рынка. По сути, на текущий момент влияние Ирана в глобальном экспорте нефти весьма ограничено: в валютном выражении доля экспорта Ирана в мировом всего лишь 4,5%. Введенные санкции против страны не позволяют Ирану развернуть в полном масштабе деятельность по поставке нефти на мировой рынок. В 2018 г. Иран отправил на экспорт 1,850 млн баррелей в день, причем это был первый год снижения объемов экспорта после трех лет стремительного роста экспорта нефти (на фоне ослабления санкций в 2015-2017 гг.). По прогнозам эта цифра будет снижаться и на протяжении последующих двух лет при условии сохранения той же структуры экспорта.



Во многом именно из-за того, что доступ на европейские рынки закрыт, Иран не может стабильно поддерживать уровень добычи более 2 млн баррелей в день. Разведанные запасы составляют 157,2 млрд баррелей, а с открытием месторождения в Хузестане - предположительно, на 53 млрд баррелей - эта цифра может сделать Иран третьей страной в мире по запасам и вплотную приблизить к Саудовской Аравии.



Текущие волнения в стране могут только усилить и без того снижающиеся показатели экспорта нефти. США будут делать ставку на кардинальные перемены в политической жизни и собираются довести экспорт нефти до нуля, ЕС не торопится менять свое позицию к поставкам нефти из страны, несмотря на то, что подходы Евросоюза и США в вопросе Ирана расходятся, а главные экспортеры могут и пересмотреть свои поставки, если ситуация накалится.



Но эти факторы сыграют свою роль, если ситуация в Иране действительно накалится. К тому же реализуются они не в краткосрочном периоде, а на протяжении одного года-двух лет. Иран в будущем может действительно влиять на глобальный рынок нефти, но сегодня он может влиять только на текущие экспортные потоки. Однако в текущей политической ситуации и данный контроль у властей страны ограничен.



Если рассматривать ситуацию с точки зрения колебания цен, то при эскалации протестов и усиления давления на страну извне объемы поставок могут снизиться, а в краткосрочной перспективе повысить цену на нефть спекулятивно. Фундаментально цена не изменится и вскоре займет свои равновесные значения: у участников рынка накопилось достаточно запасов для поддержания всем комфортного уровня.

Цены на нефть: что будет дальше?

Министерство энергетики США на днях опубликовало свой прогноз, в котором повысило прогноз средней цены североморской нефти марки Brent по итогам 2019 года до 63,59 доллара за баррель с прежних 63,37 доллара, а на 2020 год - до 60,1 доллара за баррель с 59,93 доллара.

Кроме того, прогноз EIA средней цены на нефть марки WTI на 2019 год повышен до 56,45 доллара против октябрьской оценки в 56,26 доллара, на 2020 год - до 54,6 доллара за баррель с предыдущего значения в 54,43 доллара. EIA полагает, что стоимость нефти в 2020 году будет ниже, чем в 2019-м, из-за ожидаемого роста запасов этого сырья в первой половине года.

Ведомство также отметило, что в октябре рынки были достаточно сдержанны после повышенной волатильности в сентябре, вызванной атакой на нефтяные объекты Саудовской Аравии. "Ряд признаков указывает на то, что риски со стороны спроса и предложения теряют актуальность", - говорится в докладе минэнерго. Отмечается также, что поддержку стоимости нефти оказывает уменьшение опасений относительно возможности замедления темпов роста мировой экономики.

Тем временем стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2020 года снизилась в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне на 2,7% - до $60,8 за баррель. Цена фьючерса нефти марки WTI (Light Sweet) с поставкой в декабре 2019 года опустилась на 3,24% - до $55,26 за баррель. При этом в пике цена Brent падала до $60,7 за баррель, что на 2,8% ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В свою очередь, WTI снижалась на 3,51%, до $55,05.

Так или иначе, очевидно, что всем странам, добывающим и продающим нефть, выгодно продавать ее как можно дороже и в этом смысле динамика ситуации играет на пользу странам-экспортерам, в том числе Азербайджану. Что же до прогнозов по ценам, нет никаких предпосылок к тому, что ситуация на Ближнем Востоке станет спокойнее в ближайшие недели - а это значит, что если не случится негативных событий на других мировых фронтах, то и цены на нефть если и не вырастут, то сохранятся на нынешней отметке.

Как эта ситуация отразится на Азербайджане

Азербайджан пусть обладает и не настолько значительными запасами нефти, как Саудовская Аравия, тем не менее давно закрепил за собой статус серьезного игрока на энергетическом рынке Европы. Однако в отличие от многих других стран-экспортеров "черного золота" наша страна активно вкладывалась в развитие ненефтяной экономики. Политика Президента Ильхама Алиева по инвестированию нефтяного капитала в развитие реального сектора экономики, возрождению традиционных для Азербайджана сельскохозяйственных отраслей и, конечно, в революционные социальные преобразования, доказала свою эффективность.



Тем не менее, цены на нефть имеют важное значение для Азербайджана и государственного бюджета, доходы и расходы которого сводятся с учетом динамики цен. В текущем году в бюджете заложена цена на нефть на уровне 60 долларов за баррель. В проекте госбюджета на 2020 год правительство страны рассчитывает уже на 55 долларов за баррель. Доходы госбюджета на 2020 год прогнозируются на уровне 24,48 миллиарда манатов, а расходы - 25,62 миллиарда манатов.



Разумеется, что чем выше цены на нефть, тем больше будут доходы, и значит тем комфортнее страна будет покрывать собственные расходы. Но важно отметить, что цены на нефть не являются единственным фактором, от которых зависит экономический баланс в нашей стране. Именно политика диверсификации национальной экономики, к которой Азербайджан пришел много лет назад благодаря Президенту Ильхаму Алиеву, уберегла нашу страну от самых чувствительных ударов глобального экономического кризиса и стала залогом нынешнего процветания нашей страны и царящей в Азербайджане стабильности. Государство демонстрирует, что видит четкий путь развития страны и следует ему. Граждане сплочены вокруг Президента Ильхама Алиева и доверяют выбранному им политическому и экономическому курсу.



Гражданское единство, необходимые реформы и эффективное управление имеющимися средствами - в этом простой и надежный залог азербайджанской устойчивости к любым колебаниям нефтяных котировок.

Э. Ибрагимов