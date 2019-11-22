Развитие взаимодействия между регионами наших стран является приоритетным направлением двустороннего сотрудничества.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

По его словам, на сегодняшний день Азербайджан поддерживает экономические связи с более чем 70 субъектами Российской Федерации.

Министр отметил, что укрепление и расширение двусторонних отношений, определение перспективных направлений дальнейшего сотрудничества на уровне руководителей Азербайджана и РФ, задают новый уровень взаимовыгодного взаимодействия между двумя странами.

Министр отметил особую важность участия в нынешнем юбилейном форуме Первого вице-президента Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой, в рамках ее визита в Российскую Федерацию.

"Межрегиональный форум - уникальная платформа, на которой воедино сходятся как представители деловых кругов наших стран, так и официальные лица, которые непосредственно отвечают за расширение и углубление торгово-экономического сотрудничества между двумя государствами. И я думаю, что роль и деятельность Деловых Советов придают особый импульс этим контактам. Азербайджан придает партнерству с Россией большое значение, мы надеемся, что форум внесет весомый вклад в развитие активного сотрудничества во всех областях экономики, особенно в транспортно-логистической, сельскохозяйственной, туристической, гуманитарной сферах. Вместе с тем, форум послужит укреплению и установлению новых партнерских связей между деловыми кругами и будет способствовать дальнейшему развитию азербайджано-российских отношений на стратегическом уровне", - заявил министр.

Министр отметил, что в рамках этого форума планируется открытие павильона Азербайджана на ВДНХ.

"Это очень важное событие. Мы надеемся, что павильон станет еще одной важной площадкой для продвижения новых возможностей, продолжения существующих контактов и углубления связей как в торгово-экономической так и в гуманитарной сфере", - сказал министр.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве, при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов Азербайджана, представители бизнеса обеих стран.