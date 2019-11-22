Азербайджан и Россия разработают дополнительную дорожную карту в сфере инноваций.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал министр экономического развития Азербайджана на открытии X Российско-Азербайджанского межрегионального форума в Москве.

Министр отметил, что в рамках встречи премьер-министра Российской Федерации с Первым вице-президентом Азербайджана Мехрибан Алиевой была достигнута договоренность о разработке новой дополнительной дорожной карты, которая будет охватывать сферы инноваций и технологий.

"Важным направлением двустороннего сотрудничества Азербайджана и России является энергетика. Российские компании успешно работают в нефтегазовом секторе Азербайджана.

Помимо взаимных поставок электроэнергии ведутся работы по созданию международного коридора Север-Юг. Мы прикладываем большие усилия для его развития. В то же время успешно функционирует международный транспортный коридор Север-Запад. Вкладываются большие объемы инвестиций в развитие транспортной, железнодорожной системы в Азербайджане", - сказал министр.

Отметим, что X Российско-Азербайджанский межрегиональный форум проходит 22-23 ноября в Москве при организации министерства экономического развития РФ и министерства экономики АР. В форуме участвуют Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, главы экономических ведомств России и Азербайджана Максим Орешкин и Микаил Джаббаров, российские губернаторы и главы исполнительной власти городов и районов АР, представители бизнеса обеих стран.