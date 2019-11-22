Азербайджан присоединился к общине стран-доноров Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР).

Как передает Day.Az, соответствующее соглашение подписали президент ЕБРР Сума Чакрабарти и премьер-министр Азербайджана Али Асадов подписали соответствующее соглашение на первом инвестиционном саммита Восточноевропейского партнерства, который прошел в Лондоне.

Грант министерства экономики на сумму два миллиона долларов обеспечит поддержку проектам ЕБРР в различных секторах для помощи диверсификации экономики страны, поощрения развития частного бизнеса в ненефтяном секторе, расширения инновационных возможностей и увеличения экспортного потенциала.

ЕБРР, являясь одним из ведущих институциональных инвесторов в Азербайджане, держит в центре внимания поддежку усилий в направлении диверсификации экономики и развития частного сектора.

Гранты обеспечат поддержку политических реформ, направленных на еще большее укрепление экономики Азербайджана.

Финансовые средства могут быть выделены в форме инвестиционных грантов, поощрительных выплат и средств по распределению рисков.

На сегодняшний день ЕБРР выделил на 168 проектов в Азербайджане 3,3 млрд. евро.