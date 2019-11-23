Принцип работы современной микроволновой печи достаточно прост: после включения магнетрон начинает испускать микроволны, которые распространяются по всему объему камеры и постепенно разгоняют молекулы воды, находящиеся внутри пищи. Вследствие чего молекулы воды начинают вибрировать, обеспечивая необходимое количество энергии для разогрева. В конструкции микроволновых печей нового поколения от Samsung предусматривается не только излучатель микроволн, но и отдельный нагревательный элемент - гриль. Здесь вращение подноса обеспечивает равномерное подрумянивание продуктов. В итоге, с его помощью вы получаете блюда, покрытые румяной и хрустящей корочкой, не используя при этом ни единой капли масла.

Мясо и птица, приготовленные в данных печах получаются сочными и ароматными, сохраняя при этом все полезные свойства. Если вы избегаете жирной пищи и придерживаетесь здорового образа жизни, микроволновые печи от Samsung просто созданы для Вас. Ведь с ними можно питаться не только правильно, но и вкусно. Пользоваться грилем очень просто, для лучшего результата необходимо прогреть гриль около 5 минут перед использованием, тогда пища поджарится и подрумянится намного быстрее. С помощью микроволновых печей Samsung с функцией гриля, вы сможете побаловать себя не только мясными блюдами, но также вкусными завтраками и перекусами в виде горячих бутербродов и хлебных тостов.

Рассматриваемая микроволновая печь проста не только в эксплуатации, но и в чистке. Камера микроволновой печи от Samsung покрыта БИО-керамикой. Такое покрытие очень прочное, его трудно поцарапать, на нем не задерживаются частички жира и грязи. Оно легко моется с помощью мягкой губки и сохраняет свой цвет даже при очень длительном использовании микроволновой печи. Хотя материал и прочнее нержавеющей стали в несколько раз, на ощупь он абсолютно гладкий и приятный. Также такое покрытие обладает низкой теплопроводностью, благодаря чему уменьшается время приготовления и разогрева пищи, что приводит к сокращению расходов на электроэнергию. А защитное эльвановое напыление препятствует размножению микробов и бактерий при повышенной температуре.

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