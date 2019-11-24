В январе-октябре 2019 года в Азербайджане было произведено 1880 легковых автомобилей, что в 3 раза больше показателя аналогичного периода прошлого года. Об этом сообщает Trend со ссылкой на отчет Государственного комитета по статистике, передает Day.Az.

Согласно данным отчета, совокупный объем производства автомобилей, прицепов и полуприцепов в Азербайджане в денежном исчислении составил 79,3 миллиона манатов (сокращение за год на 18,3 процента).

В страну было импортировано 27825 легковых автомобилей на общую сумму почти в 380 миллионов манатов.

Азербайджан также импортировал 5583 грузовых автомобиля на 42,3 миллиона манатов (рост в 3,7 и 1,7 раза соответственно) и 371 автобус на сумму 48,9 миллиона манатов (рост в 3,4 и 8 раз соответственно).

В 2018 году в Азербайджане заработал новый автомобильный завод, который производит автомобили под брендом Khazar. Это способствовало значительному росту производства легковых автомобилей в стране. В Азербайджане также действует Нахчыванский автомобильный завод, где осуществляется сборка китайских автомобилей Lifan, а также Гянджинский автомобильный завод, на базе которого производятся тракторы, сельхозтехника, а также ряд грузовых автомобилей белорусских и российских компаний. Еще один автомобильный завод российской "Группы ГАЗ" планируется построить в конце 2019 года в Гаджигабульской промышленной зоне.

Согласно прогнозам правительства объемы производства легковых автомобилей в 2020 году составят 56 миллионов манатов, в 2021 году - 85,3 миллиона манатов, а в 2022 году составит 113,3 миллиона манатов.

В количественном выражении в стране планируется постепенно довести объемы производства легковых автомобилей до семи тысяч единиц в год. С 2020 года их объемы вырастут до двух тысяч единиц, в 2021 году - до 3,5 тысячи единиц, в 2022 году - до 5,3 тысячи единиц и, наконец в 2023 году - до семи тысяч единиц.