Азербайджан активно развивает и разрабатывает морские месторождения нефти и газа. Значительные нефтегазовые запасы значительно укрепили развитие страны. Достигнув больших успехов в развитии экономики, Азербайджан не только сумел поддержать и даже повысить свой статус регионального лидера: страна также открыла новые месторождения. Все это играет на пользу и экономике страны, и ее влиянию на энергетическом рынке.

Об этом говорится в статье старшего аналитика по энергетической безопасности в Вашингтоне, сотрудника United World International и Gulf State Analytics Омида Шакри Калехсара, опубликованной во влиятельной турецкой газете Daily Sabah.

Важно отметить и подход правительства страны к тому, как управлять огромными энергетическими ресурсами, пишет аналитик. "Азербайджан активно использует свои энергетические ресурсы для удовлетворения растущего спроса Евросоюза на природный газ и диверсификации европейского газового рынка, что приносит кроме экономической еще и политическую выгоду. Ресурсы Азербайджана вносят важный вклад в безопасность и самой страны, и всего Евросоюза", - отмечается в статье.

В материале подчеркивается, что в последнее десятилетие расширение использования природного газа в жилом и промышленном секторах европейских стран и его замена углем привели к увеличению импорта газа. По данным McKinsey, зависимость от природного газа в ЕС в 2017 году составила 74,4% по сравнению с 70,8% в 2016 году. В 2018 году страны ЕС импортировали 401 млрд. кубометров природного газа.

С запуском Южного газового коридораSGC Азербайджан сможет полностью перекроить энергетическую карту Европы. По данным Международного энергетического агентства (МЭА), к 2040 году Азербайджан будет добывать 55 млрд. кубометров в год. Поставка азербайджанского газа в Европу начнется 1 июля 2020 года, когда будут завершены греческий и албанский участки TAP.

"Второй трубопровод в системе ЮГК, TANAP, будет транспортировать природный газ из Азербайджана до границы с Грецией, а оттуда он будет экспортироваться в Европейский Союз через Трансадриатический трубопровод (TAP). Ожидается, что газопровод скоро будет введен в эксплуатацию. На первом этапе 6 млрд. кубометров будут использованы для внутреннего потребления в Турции, а 10 млрд. кубометров будут отправляться в страны ЕС", - напоминает автор материала.

Растущая роль Азербайджана на региональных и мировых энергетических рынках - лучший шанс для Азербайджана сыграть важную роль в энергетической безопасности ЕС, особенно в некоторых балканских государствах, таких, как Албания, которая в основном зависит от российского газа. В настоящее время у ЕС нет другого выбора, кроме как импортировать природный газ из Азербайджана", - подчеркивается в статье.

Мехти Ахмедзаде