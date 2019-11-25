Официальный дилер бренда Toyota в Азербайджане - Toyota Absheron, представил новую обновленную версию Toyota C-HR.

С первого взгляда бросаются в глаза изменения в экстерьере и в интерьере автомобиля, отличающегося привлекательными контурами и современным ритмичным дизайном.

Как всегда выделяющаяся ярким имиджем Toyota C-HR, радует глаз новым дизайном LED освещения, обновлённых легкосплавных дисков и живым цветом экстерьера.

Плюс ко всему, возможность выбрать различную цветовую комбинацию корпуса и крыши автомобиля по отдельности, обязательно будет выделять его в городском потоке.

Обновлённая Toyota C-HR, совмещает в себе динамику хетчбека и комфорт класса SUV. Новая мультимедийная система обеспечивает непрерывный информационный обмен между Android Auto и Apple Car Play. Связав телефон с автомобилем, можно пользоваться картами, навигацией, голосовым прочтением сообщений, музыкальными файлами, а 9-ти зональная звуковая система премиум класса обещает много качественных эмоций в долгой поездке за город.

Центр Toyota Absheron, приглашает Вас на тест драйв, для более близкого знакомства с этим неповторимым автомобилем.

Более подробно: *0110 / https://toyota-absheron.az/test-drive