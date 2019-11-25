С начала текущего года поступления от аренды государственного имущества в Азербайджане составили 10,3 миллиона манатов, сообщили Trend в Государственном комитете по делам имущества, передает Day.Az.

Это на 2,3 миллиона манатов или на 28,75 процента больше бюджетного прогноза на 2019 год.

В 2019 году был подписан 261 договор о сдаче в аренду нежилых помещений, а также продлен срок действия 450 договоров. Что касается земельных участков, на которых расположены объекты и предприятия, то было заключено 52, продлено 34 договора по сдаче в аренду.